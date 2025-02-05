Казахстан и Грузия нацелены на рост объемов отгрузки через БТД

В прошлом году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было отгружено 1,4 млн тонн казахстанской нефти, сейчас основная цель - поэтапное увеличение объемов отгрузки сырья до 2,2 млн тонн в год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана, об этом было сказано в ходе встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, прибывшим в страну с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества с упором на развитие торгово-экономических связей, расширение взаимодействия в области транспорта и логистики, транспортировки нефти и нефтепродуктов, цифровых технологий, сельского хозяйства, туризма и др.

"Это мой первый и, безусловно, важный официальный визит в Казахстан, нацеленный на усиление экономического и культурного взаимодействия. На сегодня между нашими государствами имеются большие достижения в различных направлениях сотрудничества. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Казахстаном", - отметил Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, премьер-министры обсудили взаимодействие стран в области транспортировки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Также было отмечено, что перспективным является сотрудничество в области сельского хозяйства. Так, объем товарооборота продукции АПК между двумя странами по итогам 2024 года вырос на 12,3 процента и составил $71,2 млн. У казахстанского бизнеса имеется потенциал увеличения поставок на грузинский рынок муки и зерна, растительных масел, макаронных изделий, баранины и говядины, молочных продуктов, кондитерских изделий и др.

Отмечены общие интересы в развитии взаимодействия в области подготовки кадров и научного обеспечения агропромышленного комплекса, в том числе по проведению совместных научных исследований. Успешным примером кооперации бизнеса является проект, реализуемый отечественными компаниями ТОО "QVM Technology", "Ordabasy Group" и "Ервира" совместно с грузинской компанией "Olive Georgia" по экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев на территории РК.

Также были подняты вопросы сотрудничества и обмена опытом в области цифровизации и туризма.

По итогам переговоров премьер-министры Казахстана и Грузии подтвердили намерение развивать и укреплять торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.

Отметим, что протяжённость БТД составляет 1768 километров, а пропускная способность достигает 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Его официальное открытие состоялось 13 июля 2006 года в Джейхане.