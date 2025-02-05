Производственные показатели горнодобывающей промышленности Азербайджана за год

В прошлом году объем производства продукции горнодобывающей промышленности в Азербайджане составил 41,2 миллиарда манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, объем производства продукции в горнодобывающей промышленности на 3,7 миллиарда манатов, или на 8,3% меньше, чем годом ранее. Так, в 2023 году объем производства продукции горнодобывающей промышленности в Азербайджане составил 44,9 миллиарда манатов.

В прошлом году объем производства в сфере добычи сырой нефти и природного газа составил 38 миллиардов манатов, что на 3,9 миллиарда манатов, или на 9,5% меньше, чем год назад. В 2023 году объем производства в области добычи сырой нефти и природного газа составил 41,9 миллиарда манатов.

За отчетный период объем производства в сфере добычи металлических руд в стране составил 382 миллиона манатов, в других отраслях горнодобывающей промышленности - 256 миллионов манатов, объем производства услуг в сфере горнодобывающей промышленности - 2,5 миллиарда манатов.