На сколько выросла среднемесячная зарплата в Азербайджане в 2024 году?

По состоянию на 1 января 2025 года общая численность наемных работников, занятых в экономике Азербайджана, составила 1778,5 тыс. человек, из них 882,8 тыс. человек были заняты в государственном секторе экономики, 895,7 тыс. человек - в частном.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в 2024 году выросла в годовом сравнении на 8,1% и достигла 1009,2 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

18,5% наемных работников были заняты в сфере образования, 18,5% - в торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,5% - в промышленности, 8,5% - в сфере социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,6% - в строительстве, 6,3% - в госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,8% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,7% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 2,2% - в сфере финансовой и страховой деятельности, 15,1% - в прочих сферах экономики.