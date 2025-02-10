Азербайджан входит в число 54 стран со средним уровнем дохода.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов на презентации в Баку "Отчета о развитии мира" (World Development Report-WDR) Всемирного банка (World Bank) за 2024 год.

"Это очень большое достижение за короткий промежуток времени. Азербайджан также укрепил свои позиции в качестве ведущего государства в регионе как с точки зрения политики, так и с точки зрения экономики. В то же время эта сила помогла восстановить наш суверенитет, территориальную целостность", - добавил он.