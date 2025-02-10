Источник: Агентство международной информации Trend

Всемирный банк и Азербайджан обсуждают развитие офшорной ветроэнергетики.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Она отметила, что Всемирный банк совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Группой Всемирного банка провел аналитическую работу и исследования, посвященные потенциалу офшорной ветроэнергетики в Азербайджане.

"Оценка показала, что у страны есть значительные возможности для развития этого направления. Мы представили результаты правительству, и они были высоко оценены. Теперь наша задача - перейти от стадии аналитики к практическим шагам по реализации проекта", - отметила Роланд Прайс.

Она подчеркнула, что внедрение офшорной ветроэнергетики - сложный процесс, требующий детальной проработки финансирования.

"Первоначальные инвестиции в такие проекты, как правило, высоки, однако их реализация обеспечит значительный прирост выработки возобновляемой энергии. В настоящее время Всемирный банк ведет переговоры с правительством Азербайджана о дальнейших шагах, включая структурирование программы и поиск возможных источников финансирования", - сказала Прайс.

Она подчеркнула, что одним из приоритетных направлений является проект по модернизации и укреплению национальной энергосистемы.

"На эти цели будет выделено порядка $175 млн, что позволит значительно повысить пропускную способность сети и обеспечить эффективную интеграцию электроэнергии, вырабатываемой новыми возобновляемыми источниками, в частности солнечными электростанциями. Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии "зеленого" энергетического коридора страны", - сказала она.