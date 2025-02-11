В SOCAR прошло очередное заседание Наблюдательного совета

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Day.Az, заседание прошло под председательством министра экономики, председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова.

В ходе заседания был рассмотрен проект бюджета SOCAR на 2025 год, презентацию которого провели президент компании Ровшан Наджаф и вице-президент Заур Гурбанов. После обсуждений бюджет на 2025 год был утвержден.

Также обсуждались и другие вопросы повестки дня.