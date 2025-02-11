https://news.day.az/economy/1729481.html В SOCAR прошло очередное заседание Наблюдательного совета - ФОТО Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Как сообщает Day.Az, заседание прошло под председательством министра экономики, председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова.
В SOCAR прошло очередное заседание Наблюдательного совета - ФОТО
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как сообщает Day.Az, заседание прошло под председательством министра экономики, председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова.
В ходе заседания был рассмотрен проект бюджета SOCAR на 2025 год, презентацию которого провели президент компании Ровшан Наджаф и вице-президент Заур Гурбанов. После обсуждений бюджет на 2025 год был утвержден.
Также обсуждались и другие вопросы повестки дня.
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