https://news.day.az/economy/1729563.html Азербайджанская нефть растет в цене Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках выросла. Как сообщает Day.Az, 1 баррель азербайджанской нефти подорожал на 1,11 доллара США или на 1,43%, до 78,98 доллара США. Отметим, что цена на азербайджанскую нефть минувшим днем составляла 77,87 доллара США.
Азербайджанская нефть растет в цене
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках выросла.
Как сообщает Day.Az, 1 баррель азербайджанской нефти подорожал на 1,11 доллара США или на 1,43%, до 78,98 доллара США.
Отметим, что цена на азербайджанскую нефть минувшим днем составляла 77,87 доллара США.
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