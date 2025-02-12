Азербайджанская нефть растет в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках выросла.

Как сообщает Day.Az, 1 баррель азербайджанской нефти подорожал на 1,11 доллара США или на 1,43%, до 78,98 доллара США.

Отметим, что цена на азербайджанскую нефть минувшим днем составляла 77,87 доллара США.