Азербайджан предоставляет значительные налоговые льготы важным секторам экономики

В приоритетных для экономики Азербайджана областях применяются значительные налоговые льготы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Министр отметил, что важным аспектом являются стимулы для реинтеграции освобожденных от оккупации территорий, льготы для уязвимых социальных слоев, меры, способствующие развитию частного сектора, льготы для резидентов промышленных парков, а также стимулы для стартапов и налоговые льготы, направленные на развитие экологической среды.

Эти меры составляют важный пакет реформ, который способствует экономической активности, социальному благополучию и развитию ненефтяного сектора в стране.

Реформы налоговой системы и изменения в законодательстве соответствуют целям "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".