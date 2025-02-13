В Азербайджане увеличились налоговые поступления

Налоговые поступления в 2018 году составили 100%, а в последующие годы они стабильно превышали прогнозные показатели (на фоне снижения удельного веса переплаты в общем поступлении).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было отмечено на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Было подчеркнуто, что сближение показателя исполнения налоговых поступлений с прогнозным показателем прошлого года произошло на фоне пересмотра в июне прогноза на 2024 год и увеличения его на 1 миллиард 405 миллионов манатов, в том числе на 800 миллионов манатов по ненефтегазовому сектору.

Отметим, что в форуме принимают участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, представители государственных структур, международных аудиторских компаний.