Главной стратегической целью является повышение прозрачности налогового администрирования

Главной стратегической целью является повышение прозрачности, эффективности налогового администрирования, что обеспечивается посредством применения цифровых технологий и инноваций.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня начальник Государственной налоговой службы Азербайджана Орхан Назарли на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

Он отметил, что одна из основных целей - дальнейшее облегчение взаимодействия с налогоплательщиками, ускорение процессов сбора налогов и обеспечение правильной и своевременной уплаты налогов.

"Разрабатывается Стратегия государственной налоговой службы на 2025-2028 годы. Эта стратегия определяет нашу миссию, ценности, видение будущего и стратегические направления деятельности в ближайшем будущем", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку состоялся форум "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

В форуме приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, представители других государственных структур, международных аудиторских компаний.