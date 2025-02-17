Завершены работы по бурению второго тоннеля на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

По информации рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, созданной соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, строительные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершены на 62 процента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Строятся железнодорожные тоннели на 104-м и 106-м км дороги протяженностью 110,4 км по оси. В тоннеле протяженностью 1071 метр на 106-м км уже завершено бурение, и тем самым на 65 процентов завершено строительство тоннеля. После бурения в тоннеле будут выполнены работы по изоляции и облицовке.

Отметим, что железнодорожная линия Горадиз-Агбенд как часть Зангезурского коридора, который станет важным компонентом Евразийского транспортного сообщения, обеспечит прямую связь с Нахчываном и еще больше укрепит позиции Азербайджана на международной транспортной карте.

Напомним, что строительные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен главой государства в феврале 2021 года, ведутся в 3 этапа. В рамках проекта планируется строительство 9 станций (Горадиз (существующая), Юхары Марджанлы, Шукюрбейли, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), 4 тоннелей, 40 мостов, 3 галерей (искусственное инженерное сооружение для защиты железных дорог от обломков горных пород, сугробов), 26 автомобильных переходов, в общей сложности планируется строительство более 500 искусственных инженерных сооружений.