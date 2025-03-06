https://news.day.az/economy/1734926.html Назван прогноз доходности ГНФАР от нефти на текущий год Ожидается, что нефтяные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составят 9 миллиардов 810 миллионов манатов.
Назван прогноз доходности ГНФАР от нефти на текущий год
Ожидается, что нефтяные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составят 9 миллиардов 810 миллионов манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня заместитель исполнительного директора Бахруз Бахрамов во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".
"Прогнозируется, что в этом году активы ГНФАР по нефти составят 60 миллиардов долларов",- отметил он.
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