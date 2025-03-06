На освобожденных территориях Азербайджана определили земли для посевов

В ноябре прошлого года Президент Ильхам Алиев подписал указ о землепользовании на освобожденных от оккупации территориях. Этим указом были даны поручения соответствующим ведомствам, в том числе министерству сельского хозяйства. В рамках выполнения этих поручений Кабинетом министров Азербайджана с 28 декабря прошлого года были утверждены Правила предоставления в аренду земельных участков вокруг села для проживающего на этих территориях населения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend начальник отдела контроля за землепользованием минсельхоза Фирудин Тагиев.

Он отметил, что в этих рамках министерство сельского хозяйства выбрало участки с необходимой инфраструктурой в соответствии с требованиями указанных документов на земельном участке площадью 110 гектаров вокруг села Агалы Зангиланского района, где было осуществлено первое заселение на освобожденных территориях.

"Это орошаемые участки с минимальной площадью 5 га, земли, расположенные вокруг села, приведенные в состояние готовности к посеву. Уже начался прием заявок на предоставление земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственное пользование. В связи с этим представители соответствующих структур и подразделений министерства были направлены в село Агалы. Они информируют жителей села об этих процессах", - отметил он.

Представитель министерства подчеркнул, что планирование ведется и на других территориях, где идет заселение.

"Данные вопросы находятся под контролем руководства соответствующих отделов Администрации Президента Азербайджанской Республики. Министерством уже определяются земельные участки в административных границах сел, то есть в 44 селах, где планируется заселение, и ведется планирование по их инфраструктурному обустройству", - сказал он.