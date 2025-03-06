В Азербайджане создан Технический комитет в области промышленной безопасности

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, учредил Технический комитет по стандартизации "Промышленная безопасность" (AZSTAND/TK 50).

Об этом в четверг сообщили Day.Az в AZSTAND.

Согласно информации, Технический комитет был создан с целью участия заинтересованных сторон в разработке государственных стандартов в области обеспечения промышленной безопасности в направлении выполнения плана мероприятий "Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы".

"Организация деятельности секретариата и председательства в Техническом комитете будет осуществляться Государственным агентством по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики. Отметим, что в деятельности Технического комитета также принимают участие представители Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, Службы государственного пожарного надзора МЧС и Главного управления Государственной дорожной полиции МВД", - говорится в сообщении AZSTAND.