На мировых рынках выросли цены на нефть

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,16% и составила $69,57 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 0,09% и составила $66,42.

Ранее мы сообщали, что азербайджанская нефть подорожала в цене.