https://news.day.az/economy/1735136.html На мировых рынках выросли цены на нефть В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,16% и составила $69,57 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 0,09% и составила $66,42.
На мировых рынках выросли цены на нефть
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость майского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,16% и составила $69,57 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 0,09% и составила $66,42.
Ранее мы сообщали, что азербайджанская нефть подорожала в цене.
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