Средний коридор обеспечит прагматичное сообщение, которое принесет пользу странам.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend в кулуарах XII Глобального Бакинского форума сказал бывший премьер-министр Кыргызстана Джомарт Оторбаев.

"Ключевым моментом здесь является перевозка грузов из Китая в Европу и обратно с низкими транспортными затратами", - сказал он.

Говоря о Глобальном Бакинском форуме, Д.Оторбаев отметил, что участие в нем бывших и действующих лидеров стран из разных уголков мира делает его еще более важным.

"Несмотря на большую занятость, они стремятся принять участие в этом Форуме, так как понимают, что он действительно стал очень важным центром переговоров", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.