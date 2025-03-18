В Азербайджане расширяется перечень разрешений на бизнес

В Азербайджане расширяется перечень разрешений на предпринимательскую деятельность.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О лицензиях и разрешениях", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, для целей НДС резиденты освобожденных от оккупации территорий, согласно перечню утверждённых Кабинетом министров видов экономической деятельности и товарных номенклатур, были освобождены от НДС и таможенных сборов на импорт техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов с 1 января 2023 года на срок до 10 лет. Освобождения применяются на основе подтверждающего документа, выданного министерством экономики.

Учитывая, что указанный подтверждающий документ носит характер "Разрешения на предпринимательскую деятельность", в проекте статья 75 "Перечень разрешений на предпринимательскую деятельность" будет приведена в новой редакции.

Таким образом, в перечень разрешений также будет включен документ, удостоверяющий ввоз техники, технологического оборудования и установок, сырья и материалов юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физическими лицами по отраслям экономической деятельности и товарной номенклатуре, импорт которых по освобожденным от оккупации территориям освобожден от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.

Этот закон, касающийся указанного подтверждающего документа, будет применяться с 1 января 2023 года и будет действовать до 1 января 2033 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.