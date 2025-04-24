В Азербайджане будут страховать хлопковые поля

В Азербайджане дан старт процессу страхования хлопковых полей посредством механизма льготного аграрного страхования, предоставляемого при государственной поддержке.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, фермеры могут застраховать хлопковые поля на выгодных условиях, используя 50-процентную государственную поддержку.

Хлопок считается одной из основных технических культур, возделываемых почти в 20 районах Азербайджана. В настоящее время в Азербайджане хлопок выращивается на площади около 110 тысяч гектаров. Большая часть хлопковых полей приходится на Миль-Муганскую, Сальян-Ширванскую и Центрально-Аранскую экономические зоны. Основными хлопководческими районами страны являются Сабирабадский, Саатлинский, Агджабединский, Сальянский, Бардинский.

Наибольший ущерб посевам хлопка наносят град, сели и ливни. Механизм государственного аграрного страхования покрывает ущерб, причиненный в этих случаях. До сих пор сотни фермеров, понесших убытки, получили выплаты через механизм аграрного страхования. Действующий механизм аграрного страхования также возмещает ущерб, причиненный пожаром, нападением диких животных, действиями 3-х лиц и так далее.

Страхование хлопкового поля обходится фермеру в небольшую сумму. Страхование урожая хлопка на 1000 манатов в большинстве районов страны колеблется в пределах 7-10 манатов.

Площадь застрахованных хлопковых полей в стране с каждым годом расширяется.

Так, если в 2023 году в стране было застраховано 14 тысяч гектаров хлопковых участков, то в 2024 году площадь застрахованных хлопковых участков увеличилась в 2 раза и приблизилась к 29 тысячам гектаров.