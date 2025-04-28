Команды COP29 и COP30 приступили к разработке совместной программы

Команды COP29 и COP30 начали работу по разработке соответствующей совместной программы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в ходе выступления на заседании "Локальные действия, глобальные изменения: НПО в борьбе с климатическими проблемами в странах Глобального Юга".

По его словам, программа, которую команда COP29 представит в Белене, будет посвящена способам устранения разрыва в климатическом финансировании - от 300 миллиардов до 1,3 триллиона долларов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит учредительная конференция Платформы НПО "Глобальный Юг" с участием руководителей НПО, представителей гражданского общества из 116 стран, в которых проживает около 80% населения мира.