Эльнур Алиев озвучил один из применяемых в Азербайджане механизмов поддержки предпринимателей

Одним из механизмов поддержки деятельности предпринимателей является механизм инвестиционного стимулирования, предусматривающий налоговые и таможенные льготы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Он заявил, что с целью стимулирования местного производства в этой сфере двум проектам общей стоимостью 50 миллионов манатов был выдан документ о поощрении инвестиций.

"За прошедший период в рамках указанных проектов были импортированы техника, технологическое оборудование и установки на сумму 16 миллионов манатов, а предпринимателям были предоставлены льготы по освобождению от уплаты НДС и таможенных пошлин на сумму 4 миллиона", - добавил он.