Эльман Рустамов: О девальвации маната не может быть и речи

В Азербайджане наблюдается макроэкономическая стабильность, имеющая под собой фундаментальные основы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов. Он подчеркнул, что на платежном балансе страны сформировалось положительное сальдо, а валютные резервы растут с начала года.

"Кроме того, по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом цена нефти повысилась на 25%, вырос ненефтяной экспорт, в страну поступает валюта по линии туристического сектора. Все эти факторы указывают на то, что о девальвации маната не может быть и речи. Что касается валют наших основных торговых партнеров, то они могут вызвать волатильность лишь на уровне 0,2-0,3%. Но это незначительный показатель. В страну поступает достаточно валюты, мы готовы погасить любой спрос на наличность".

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