https://news.day.az/elections2008/1205432.html Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание сотрудникам Госагентства автомобильных дорог
Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание сотрудникам Госагентства автомобильных дорог
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного агентства автомобильных дорог почетного звания "Заслуженный инженер".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана нижеследующим лицам присваивается почетное звание "Заслуженный инженер":
Джабраилову Ильхаму Ясеф оглу
Гулиеву Тарлану Дюшмал оглу.
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