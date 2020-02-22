Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного агентства автомобильных дорог почетного звания "Заслуженный инженер".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана нижеследующим лицам присваивается почетное звание "Заслуженный инженер":

Джабраилову Ильхаму Ясеф оглу

Гулиеву Тарлану Дюшмал оглу.