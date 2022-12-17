Новогодние блюда и напитки, которые рекомендует Сталик Ханкишиев
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Известный российский кулинар и телеведущий Сталик Ханкишиев разместил на своем YouTube-канале видео, где поделился советами о том, что и как пить за новогодним столом. Также он рекомендовал своим подписчикам новогодние блюда.