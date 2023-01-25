Рецепт идеального рататуя на 10 порций
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления салата из груши и инжирасупа (рататуй) на 10 порций:
Ингредиенты
1 кг. баклажана
1 кг. цуккини
1 кг. помидоров
1 кг. лука
300 гр. рукколы
100 гр. чеснока
500 гр. красного болгарского перца
500 гр. желтого болгарского перца
1 кг. моркови
100 гр. оливкового масла
300 гр. томатной пасты
20 гр. тимьяна
Соль и перец по вкусу
Метод приготовления
1.- Нарежьте все овощи квадратами 2 х 2 см.
2.- Обжарьте все ингредиенты по отдельности и выложите на сито.
3.- Выложите овощи на сковороду, добавьте чеснок, тимьян и томатную пасту. Запекайте в духовке 40 минут при 180 ° C.
1.- Положите рататуй в кольцевую форму в центре тарелки.
2.- Украсьте листьями рукколы и бальзамическим уксусом.
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