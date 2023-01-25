Рецепт идеального рататуя на 10 порций

Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления салата из груши и инжирасупа (рататуй) на 10 порций:

Ингредиенты

1 кг. баклажана

1 кг. цуккини

1 кг. помидоров

1 кг. лука

300 гр. рукколы

100 гр. чеснока

500 гр. красного болгарского перца

500 гр. желтого болгарского перца

1 кг. моркови

100 гр. оливкового масла

300 гр. томатной пасты

20 гр. тимьяна

Соль и перец по вкусу

Метод приготовления

1.- Нарежьте все овощи квадратами 2 х 2 см.

2.- Обжарьте все ингредиенты по отдельности и выложите на сито.

3.- Выложите овощи на сковороду, добавьте чеснок, тимьян и томатную пасту. Запекайте в духовке 40 минут при 180 ° C.

1.- Положите рататуй в кольцевую форму в центре тарелки.

2.- Украсьте листьями рукколы и бальзамическим уксусом.