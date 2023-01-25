Ученые создают новые сорта чая, устойчивые к холоду

Ученые из России и Китая объединились, чтобы создать морозоустойчивые виды чая. Они выяснят, какие гены в растении регулируют устойчивость к холоду и усилят их при скрещиваниях. Новые виды можно будет выращивать в более холодных регионах обеих стран, рассчитывают специалисты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, испокон веков купцы завозили в Россию диковинный чай из дальних стран. И только в начале XX века в Краснодарском крае появились первые плантации чая. Сто лет назад на сельскохозяйственной выставке в Москве была вручена медаль "За самый северный чай в мире".

Сейчас ученые стараются создать морозоустойчивые сорта, которые можно выращивать не только на юге. Когда плантации чая пересекут границы холода и акклиматизируются, говорить пока преждевременно. Ученые России и Китая только осваивают проект по созданию более морозоустойчивых видов чая. В этом году началось исследование по разработке генотипов, пригодных для выращивания новых сортов чая в более холодных регионах.

Расшифрован геном чая

"Ученым предстоит впервые в мировой практике разработать молекулярные маркеры для селекции чая с признаками холодоустойчивости", - рассказала руководитель проекта, главный научный сотрудник Субтропического научного центра РАН Людмила Малюкова. Найдя ключевые гены, которые отвечают за морозостойкость, ученые смогут усилить этот признак при скрещиваниях. Исследования будут проводиться в Сочи совместно с учеными Аньхойского сельскохозяйственного университета из Китая. Уже сейчас исследователи "расшифровали" геном чая и создали геномную базу данных этого удивительного и полезного для здоровья эндемика.

В России потребление чая составляет более 150 тысяч тонн в год, было бы заманчиво расширить и продвинуть плантации на другие территории страны. Как сообщает Министерство сельского хозяйства края, чаеводческие хозяйства в Сочи в 2022 г. собрали 447 тонн чайного листа. Российский чай идет и на экспорт. Сегодня страна занимает 11 место среди крупнейших мировых экспортеров чая.

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