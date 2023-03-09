Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете

Пассажиры, отличающиеся повышенным аппетитом, могут получить добавку в самолете бесплатно, выяснил портал Quora.

Как оказалось, еду, оставшуюся после перелета, например из Европы в Азию, по большей части просто выкидывают.

Поэтому сотрудники авиакомпании даже довольны, когда просят добавки. Стюардесса одной из крупных авиакомпаний рассказала, как выпросить бесплатную добавку в самолете, если вы не наелись.

Просить дополнительную порцию еды следует, только когда все пассажиры уже будут обслужены. Ясно, что нужно просить, а не требовать. Если таких "ненаевшихся" будет много, стюардесса вправе выбрать, кому достанется добавка, а кому придется потерпеть, поэтому имеет смысл заранее заручиться ее расположением.

Обычно добавки просят несколько человек, поэтому вам лучше заблаговременно заготовить причину, на которую можно сослаться: вы не успели позавтракать, ваш предыдущий рейс задержали или плотно поесть требует ваше состояние здоровья.

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