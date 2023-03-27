3 удивительных рецепта, если вы на диете

Шпинат содержит мало калорий, а приготовить из него можно не только смузи.

Шпинат - один из самых полезных среди листовых овощей. Его просто готовить, и он прекрасен практически в любых сочетаниях, а еще - очень низкокалорийный. Попробуйте приготовить хотя бы один из этих рецептов со шпинатом - вы влюбитесь в эту зелень.

Пхали из шпината

Один из самых простых и ярких рецептов грузинской кухни. Закуска готовится очень быстро.

Для приготовления вам понадобятся:

шпинат - 300 г;

грецкие орехи - 50 г;

чеснок - 2 зубчика;

кинза - пучок;

соль - по вкусу;

красный молотый перец - по вкусу;

молотый кориандр - по вкусу;

хмели-сунели - по вкусу;

лимонный сок - по вкусу;

зерна граната - для украшения.

Отварите шпинат в течение минуты в кипятке, откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Отожмите руками, чтобы стекла жидкость. Измельчите шпинат, кинзу, орехи и чеснок в блендере. Посолите, добавьте специи и сок лимона. Перемешайте - должна получиться однородная масса. Сформируйте из нее шарики чуть больше, чем грецкий орех. Украсьте зернами граната.

Салат со шпинатом, яблоками и сыром под горчичной заправкой

Легкий салат можно приготовить в качестве перекуса - он хоть и низкокалорийный, но хорошо насыщает. И на вкус - совсем не диетический.

Для приготовления вам понадобятся:

шпинат - 300 г;

яблоки - 2 шт.;

лук красный - 1/2 шт.;

орехи - 50 г;

фета - 100-150 г;

растительное масло - 80 мл;

лимонный сок - по вкусу;

горчица дижонская - 1 ст. л.;

чеснок - 1 зубчик;

соль - по вкусу;

молотый черный перец - по вкусу;

мед - 1 ст. л.

Вырежьте у яблок сердцевинку, нарежьте фрукты тонкими ломтиками и сбрызните лимонным соком. Нашинкуйте лук тонкими полукольцами. Смешайте шпинат, яблоки, лук, орехи, покрошите 1/2 часть сыра.

Приготовьте заправку: смешайте масло, лимонный сок, горчицу, измельчённый чеснок, соль, перец и мёд.

Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте оставшимся сыром.

Митболы из индейки со шпинатом

Блюдо - полезное во всех отношениях. Индейка - диетическая и отличный источник белка, при желании ее можно заменить курицей, а шпинат возьмите замороженный.

Для приготовления вам понадобятся:

шпинат замороженный - 300 г;

фарш индюшиный или куриный - 450 г;

яйцо - 1 шт.;

лук - 1/4 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

сухари панировочные - 100 г;

соль - по вкусу;

молотый чёрный перец - по вкусу;

растительное масло.

Разморозьте шпинат, отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости. Измельчите лук, чеснок пропустите через пресс. Смешайте зелень с яйцом, фаршем, луком, чесноком. Посолите и поперчите. Сформируйте шарики, выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте при температуре 200°C в течение 20 минут.

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