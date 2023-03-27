Как приготовить шпинат: 3 удивительных рецепта, если вы на диете
Шпинат содержит мало калорий, а приготовить из него можно не только смузи.
Шпинат - один из самых полезных среди листовых овощей. Его просто готовить, и он прекрасен практически в любых сочетаниях, а еще - очень низкокалорийный. Попробуйте приготовить хотя бы один из этих рецептов со шпинатом - вы влюбитесь в эту зелень.
Пхали из шпината
Один из самых простых и ярких рецептов грузинской кухни. Закуска готовится очень быстро.
Для приготовления вам понадобятся:
шпинат - 300 г;
грецкие орехи - 50 г;
чеснок - 2 зубчика;
кинза - пучок;
соль - по вкусу;
красный молотый перец - по вкусу;
молотый кориандр - по вкусу;
хмели-сунели - по вкусу;
лимонный сок - по вкусу;
зерна граната - для украшения.
Отварите шпинат в течение минуты в кипятке, откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Отожмите руками, чтобы стекла жидкость. Измельчите шпинат, кинзу, орехи и чеснок в блендере. Посолите, добавьте специи и сок лимона. Перемешайте - должна получиться однородная масса. Сформируйте из нее шарики чуть больше, чем грецкий орех. Украсьте зернами граната.
Салат со шпинатом, яблоками и сыром под горчичной заправкой
Легкий салат можно приготовить в качестве перекуса - он хоть и низкокалорийный, но хорошо насыщает. И на вкус - совсем не диетический.
Для приготовления вам понадобятся:
шпинат - 300 г;
яблоки - 2 шт.;
лук красный - 1/2 шт.;
орехи - 50 г;
фета - 100-150 г;
растительное масло - 80 мл;
лимонный сок - по вкусу;
горчица дижонская - 1 ст. л.;
чеснок - 1 зубчик;
соль - по вкусу;
молотый черный перец - по вкусу;
мед - 1 ст. л.
Вырежьте у яблок сердцевинку, нарежьте фрукты тонкими ломтиками и сбрызните лимонным соком. Нашинкуйте лук тонкими полукольцами. Смешайте шпинат, яблоки, лук, орехи, покрошите 1/2 часть сыра.
Приготовьте заправку: смешайте масло, лимонный сок, горчицу, измельчённый чеснок, соль, перец и мёд.
Полейте салат заправкой, перемешайте и посыпьте оставшимся сыром.
Митболы из индейки со шпинатом
Блюдо - полезное во всех отношениях. Индейка - диетическая и отличный источник белка, при желании ее можно заменить курицей, а шпинат возьмите замороженный.
Для приготовления вам понадобятся:
шпинат замороженный - 300 г;
фарш индюшиный или куриный - 450 г;
яйцо - 1 шт.;
лук - 1/4 шт.;
чеснок - 1 зубчик;
сухари панировочные - 100 г;
соль - по вкусу;
молотый чёрный перец - по вкусу;
растительное масло.
Разморозьте шпинат, отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости. Измельчите лук, чеснок пропустите через пресс. Смешайте зелень с яйцом, фаршем, луком, чесноком. Посолите и поперчите. Сформируйте шарики, выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте при температуре 200°C в течение 20 минут.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре