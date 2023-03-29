Еще один британский университет хочет запретить мясо

Продукты животного происхождения, такие как молочные продукты и мёд, могут быть исключены из меню Эдинбургского университета, 28 марта сообщает сетевое издание FarmingUK, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Около 42 000 студентов вуза смогут проголосовать в четверг, 30 марта, за то, следует ли подавать только растительную пищу в студенческих столовых. В предложении, внесенном в студенческий совет, утверждается, что запрет повысит инклюзивность и устойчивость. "Животноводство производит больше выбросов, чем вся транспортная отрасль", - утверждает автор инициативы Эмили Кемп.

Она добавила, что достижение нулевых выбросов невыполнимо, "пока продукты животного происхождения продолжают подаваться". "Растительная диета всегда культурно инклюзивна, является халяльной, кошерной и адекватной с точки зрения питания, а обновление меню даст возможность лучше удовлетворить более широкий спектр диетических требований", - уверена Кемп.

Если эта схема будет поддержана большинством студентов, к 2025 году меню станет на 50% веганским, а к 2027 году мясо и молочные продукты полностью исчезнут из столовых. Однако в 2020 году студенты Эдинбургского университета отклонили аналогичное предложение о запрете мяса из меню кампуса. Было подано около 6000 голосов, и 58% тогда сказали "нет" предложению о введении общеуниверситетского вегетарианства в кафе и ресторанах.

Шотландский сельский альянс отреагировал на новую инициативу, заявив, что любой запрет на продукты животного происхождения является "нелогичным и нелиберальным". Глава альянса Джейк Свинделлс сказал: "Знать, откуда берется ваша пища и как она производится, гораздо важнее, чем то, является ли она животной или растительной". Он назвал введение запрета на мясо и молочные продукты "атакой на свободу выбора".

"Эдинбургский университет должен вместо этого выбрать местные продукты, сократив расстояние, пройденное от поставщика до тарелки, и не дискриминировать на основе диетических предпочтений. Мы надеемся, что как можно больше студентов проголосуют против этого предложения", - призвал Свинделлс.

Напомним, ранее городской совет Оксфорда единогласно проголосовал за предоставление исключительно растительного меню на своих мероприятиях. Британские продовольственные активисты раскритиковали этот шаг как "пощечину фермерам Оксфордшира".