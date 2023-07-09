Какова польза инжира для здоровья человека?

Ученые из Иллинойского технологического института (США) обнаружили у инжира полезные для организма человека свойства, в том числе снижение тревоги, улучшение памяти, гомеостаза глюкозы и улучшение пищеварения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На протяжении веков люди считали инжир ценным продуктом, который обладает множеством полезных для организма свойств. Инжир содержит различные полезные компоненты: витамины, органические кислоты, минералы, аминокислоты, пищевые волокна и полифенольные соединения. Однако, по словам авторов исследования, его полезные свойства часто игнорируются.

Авторы решили оценить пользу инжира для здоровья человека. Для этого они провели обзор литературы за период с 2000 по 2022 год. Кроме того, они также проанализировали его фитохимический состав.

Результаты показали, что отвар листьев инжира может оказывать положительное влияние на состояние пациентов с диабетом I и II типа, снижая уровень постпрандиальной гликемии (термин, описывающий повторяющиеся эпизоды симптоматической гипогликемии, возникающие в течение двух-четырех часов после приема пищи). Кроме того, абсцизовая кислота, которая содержится в инжире, может улучшать гомеостаз глюкозы.

Ученые также установили, что инжир обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Добавление в рацион мышей 4% инжира может предотвратить ухудшение памяти и тревогу. Помимо этого удалось зафиксировать положительное влияние инжира на симптомы синдрома раздраженного кишечника.