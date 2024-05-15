Кому нельзя есть селедку ни в коем случае

Селедка во все времена считалась самой народной рыбой. Она присутствует на нашем столе и в будни, и в праздники. Но и этот полезный сорт рыбы имеет свои противопоказания и запреты, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Хорошая сельдь по полезным свойствам не уступает дорогостоящим сортам рыбы. В ее составе содержатся жиры, витамины, минералы, сельдь не накапливает ртуть и тяжелые металлы. Несмотря на пользу, есть селедку можно далеко не всем. Чем полезна сельдь и какие противопоказания называют врачи объяснила Interia.

Выбираем малосольные сорта

В соленой сельди слишком много натрия, поэтому самая полезная рыбка - свежая. На второй позиции - сельдь малосольных сортов. Кстати, такую закуску можно легко приготовить дома. Если покупаете маринованную селедку в магазине, то внимательно изучите состав. Будьте бдительны при покупке готового салата "селедка под шубой", уточните время изготовления.

В селедке много белка, ее не стоит смешивать с другими "тяжелыми" продуктами - мясом, колбасой, сыром и яйцами, особенно, если у вас есть проблемы с пищеварением.

Кому селедка запрещена

Врачи однозначно считают, что от соленой селедки стоит отказаться при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой: гипертонии, атеросклерозе, инфаркте и инсульте. Кроме того, селедку нельзя есть беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям.

Внимательными надо быть с употреблением сельди тем, у кого бывает аллергия. Кстати, она проявляется и на креветки, аллергены нередко скрещиваются. Если после поедания рыбы у вас появились сыпь, покраснения и зуд, исключите селедку из своего рациона.