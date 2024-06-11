Гастроэнтеролог призвала отказаться от не подходящих для жары продуктов

Случаи пищевых отравлений чаще встречаются в летнее время года, так как на фоне высоких температур и влажности окружающей среды создаются более комфортные условия для роста и размножения болезнетворных микроорганизмов, а сроки хранения продуктов питания значительно уменьшаются. О том, с какими продуктами следует быть особенно осторожным в жару, "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Зарубина, передает Day.Az.

Так, она отметила, что молоко и молочные продукты являются скоропортящимися и при несоблюдении сроков и условий хранения могут привести к серьезным последствиям. Также следует с осторожностью относиться к рыбе и морепродуктам, особенно моллюскам и свежей рыбе, которые не прошли термическую обработку - при их употреблении есть риск заражения гельминтами и кишечной инфекцией.

"Будьте осторожны с блюдами, в основе которых есть сырые яйца, такими как тирамису и соусы. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу. А мясные, рыбные, овощные консервы, сыровяленая колбаса могут стать причиной ботулизма. Внимательно проверяйте сроки годности, не ешьте домашнюю консервацию, которая хранилась более года", - добавила гастроэнтеролог.

С осторожностью стоит относится и к салатам с майонезными заправками - в летнее время лучше выбирать овощные салаты, заправленные растительным маслом. А перед приготовлением блюд из мяса и птицы важно убедиться, что мясо свежее, равномерной окраски, без слизи и неприятного запаха.

"В жаркую погоду организм человека работает на пределе своих возможностей. При высокой температуре воздуха усиливается сердцебиение, расширяются сосуды и повышается кровоток в коже. Из-за активной терморегуляции происходит обильное выделение пота, которое приводит к обезвоживанию. Употребление спиртосодержащих напитков в жару может усугубить ситуацию, что приведет к плохому самочувствию и обострению хронических заболеваний", - предупредила гастроэнтеролог.

По ее словам, при употреблении алкоголя в жаркую погоду повышается кровяное давление, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, организм обезвоживается, меняется естественная терморегуляция, появляется чувство тошноты и другие симптомы интоксикации. Поэтому от алкоголя в жару лучше отказаться.

"В летнее время года организм нуждается в меньшем количестве калорий, поэтому пища должна быть менее калорийной. Летом лучше исключить из рациона жирную, жареную, острую пищу, а потребление мяса ограничить, заменив его нежирной рыбой или птицей. Отдавайте предпочтение растительной пище, богатой витаминами и микроэлементами. Не забывайте о соблюдении водно-питьевого режима, ведь именно в летнее время организм достаточно быстро теряет жидкость, что требует своевременного восполнения ее запасов", - посоветовала специалист.

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