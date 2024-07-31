Врач перечислил последствия пропуска завтрака

По словам Франсиско Лопес-Хименеса, кардиолога клиники Майо (крупного американского медицинского и исследовательского центра), пропуск завтрака может мешать эффективному похудению и повышать риск нежелательных сердечно-сосудистых событий. Об этом сообщает издание MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доктор объяснил, что результаты многочисленных исследований продемонстрировали важность первого приема пищи для здоровья. Ученые из разных стран пришли к выводу, что у людей, которые пропускают завтрак, повышен риск развития сердечных заболеваний. Некоторые научные работы также продемонстрировали, что сердечные приступы чаще случаются утром.

Врач отметил, что отчасти угроза здоровью сердца связана с утренним повышением уровня адреналина. Это биологически активное вещество, которое производит организм в ответ на стресс или угрозу. Адреналин способствует стимуляции сердечного ритма, расширению бронхов, повышению кровяного давления и поддержанию уровня глюкозы в крови. При отсутствии пищи состояние стресса, в котором находится организм, может усилиться. Это, в свою очередь, ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы.

Пропуск завтрака также может быть вреден для людей, которые стремятся избавиться от лишнего веса. Лопес-Хименес объяснил, что такой режим питания не только не помогает похудеть, но и ведет к перееданиям в вечернее время и перед сном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!