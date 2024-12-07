В Баку проходит Неделя итальянской кухни

В рамках IX Международной недели итальянской кухни, организованной посольством Италии в Азербайджане совместно с Итальянским торговым агентством (ITA), в Four Seasons Hotel Baku прошел мастер-класс известного итальянского шеф-повара, обладателя звезды "Мишлен" Андреа Бертона. Тема этого года - "Средиземноморская диета и исконная кухня: здоровье и традиции".

В ходе мастер-класса Андреа Бертон с помощниками приготовил одно из любимых блюд итальянцев - ризотто, добавив в блюдо азербайджанский шафран. Ризотто, представляющее собой блюдо из риса с мягким, сливочным вкусом, в Италии существует в многочисленных вариантах, и каждый регион имеет свои традиции в приготовлении этого блюда. Бертон продемонстрировал особую технику приготовления ризотто, при которой рис обжаривается, а затем постепенно доливается горячий бульон, передает Day.Az

В завершение мероприятия гости продегустировали ризотто, высоко оценив мастерство шеф-повара. Среди участников был посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, который отметил, что итальянская кухня является важным инструментом для углубления взаимопонимания и продвижения знаний о культуре Италии. Также он подчеркнул, что данное событие совпало с активной фазой продвижения итальянской кухни для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и послужит укреплению связей между Италией и Азербайджаном.