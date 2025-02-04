Названы причины тошноты и нежелания завтракать по утрам

Утренняя тошнота может сопровождаться слабостью, повышенной потливостью, снижением артериального давления и ощущением холода в руках и ногах. Диетолог Ирина Мансурова сообщила, что если такие симптомы возникают лишь изредка, причиной может быть тяжелая или жирная пища, съеденная на ужин, либо переедание, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

В этой ситуации симптомы появляются из-за ночного заброса желчи в пищевод. Врач посоветовала изменить рацион, питаться небольшими порциями, отдавая предпочтения отварным продуктам.

Чтобы уменьшить тошноту, можно приготовить напиток из корня имбиря, мяты и лимона. Компоненты нужно залить стаканом кипятка и дать настояться 15 минут. Мансурова подчеркнула, что это можно делать, если у человека нет аллергии на указанные продукты.

- Если же тошнота по утрам носит продолжительный характер, то это может указывать на серьезные проблемы в организме, - сообщила диетолог.

Симптомы также могут указывать на беременность или заболевания органов ЖКТ, которые могут быть связаны с патологиями пищеварительной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем. Помимо этого, тошнота может быть побочным эффектом, например, от медикаментов, сообщает Life.ru.