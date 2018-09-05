Facebook обвинила BlackBerry в краже технологий

Социальная сеть Facebook подала в суд на BlackBerry, обвинив её в краже технологий, отвечающих за передачу голосовых сообщений. По мнению юристов компании Марка Цукерберга, ответчик нарушил и другие права на интеллектуальную собственность, связанные с технологиями доставки видео- и аудиоконтента, обработкой графики на мобильных устройствах и анализом GPS-данных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как говорится в 188-страничной жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Франциско, BlackBerry незаконно использует шесть патентов, принадлежащих Facebook. С нарушителя соцсеть намерена взыскать компенсацию. Сумма, которую затребовала компания, не уточняется, передает Bloomberg.

Facebook и BlackBerry ведут патентную войну с начала года. Весной канадская фирма обратилась в суд Лос-Анджелеса, заявив, что мессенджеры Facebook "вобрали в себя инновации [...] которые в первую очередь принесли продуктам BlackBerry успех среди критиков и на корпоративном рынке".

Facebook обвинили в том, что она якобы позаимствовала у канадцев концепцию иконок с цифрами, которые сигнализируют о приходе нового сообщения, функцию отметок людей на фотографиях с помощью поисковой строки автозавершения, возможность "заглушать" собеседника в ветке диалога и другие наработки.

Напомним, что BlackBerry перестала самостоятельно проектировать и выпускать смартфоны в 2016 году. Фирма лицензировала свой бренд китайцам из TCL, а сама сосредоточила усилия на разработке программного обеспечения, преимущественно связанного с бизнесом, IT-услугах и решениях для безопасности.

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