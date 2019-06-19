Новая версия операционной системы iOS, которая выйдет осенью, начнет уведомлять пользователей о наличии активной подписки при удалении приложений. Такую возможность обнаружил редактор MacStories Федерико Витиччи, ознакомившийся с бета-версией iOS 13, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь, прежде чем удалить программу, в которой действует подписка, iOS 13 будет спрашивать пользователя, хочет ли он сохранить доступ к платному контенту, и предложит ссылку на управление аккаунтом Apple ID. Эта функция поможет уберечь от пустых трат: если пользователь, удалив программу с i-устройства, забыл отменить подписку, деньги продолжат списываться с его счета.

Это новшество - разумный шаг со стороны Apple, отмечает The Verge. В магазине App Store немало "бесплатных" приложений от недобропорядочных разработчиков, которые всеми способами пытаются навязать подписку в надежде, что пользователь не догадается о ней либо забудет отписаться.

В Apple продолжают делать так, чтобы условия оплаты внутри приложений были более понятными для пользователей. Ранее в этом году компания добавила в iOS дополнительный шаг для подтверждения подписок, а также упростила меню управления подписками Apple ID.

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