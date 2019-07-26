Google Assistant не будет разговаривать после того, как пользователь попросит выключить свет через Google Home или устройство Nest Hub, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Раньше голосовой помощник на просьбу выключить свет в умном доме громко отвечал "Хорошо, выключаю 2 светильника". Это очень раздражало пользователей, так как желание лечь спать моментально пропадало.

Google услышал своих клиентов, поэтому после обновления устройство будет сообщать о выключении света тихим уведомлением. Это сработает только в том случае, если гаджет и источники света находятся в одной комнате.

Компания говорит, что изменения коснутся не только подключенных источников света. Например, умная вилка, обозначенная как "настольная лампа" будет реагировать, а просто "настольная" затронута не будет. Это также касается всех команд освещения, таких как просьба уменьшить или увеличить яркость светильника. Google уже начал внедрять эту функцию и вскоре она будет доступна всем пользователям.

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