Китайская компания DJI представила набор Digital FPV System для занятий дрон-рейсингом - участия в гонках на беспилотниках по специально оборудованным трассам. Цифровая система включает очки для вида от первого лица, пульт управления, а также воздушный модуль (передатчик) и HD-камеру, которые крепятся на квадрокоптер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Преимущество новинки DJI в том, что в ней применяется технология цифровой, а не аналоговой передачи данных, как у большинства других FPV-камер и очков, пишет The Verge. Это позволяет передавать картинку в качестве 720p (со скоростью 120 либо 60 к/c) с дрона на очки с задержкой не более 28 мс на расстоянии до 4 км.

Более высокие частота кадров и разрешение позволят пилотам замечать те препятствия (линии электропередач или ветки деревьев), которые могут быть просто не видны в FPV-камерах стандартного качества. Кроме того, HD-видео поможет сделать соревнования более зрелищным: пилоты и зрители смогут четко наблюдать в прямом эфире, как летательные аппараты преследуют соперников или идут на обгон.

Живая трансляция может записываться как на microSD-карту (в качестве 1080р скоростью 60 к/с либо 720p/120 к/с), так и на очки (только 720р/60 к/с). В случае аварии пилот сможет отмотать запись и посмотреть, куда упал беспилотник с картой памяти.

FPV-система DJI доступна в двух вариантах. В базовый набор FPV Experience ($819) входят очки, два воздушных модуля и две камеры. Комплект Fly More ($929) включает контроллер в стиле Phantom, очки, один передатчик и одну камеру.

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