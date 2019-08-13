Более 20 порталов по поиску работы подготовили ходатайство в Еврокомиссию (ЕК), в котором обвиняют компанию Google в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, 23 европейских сайта намерены направить письмо еврокомиссару по конкуренции Маргрете Вестагер. В нем утверждается, что Google использует свое доминирующее положение на рынке для продвижения своего сервиса по поиску работы Google for Jobs, который уже действует в ряде европейских стран.

"Google напрямую предлагает свои услуги специалистам по набору персонала и тем самым выполняет типичные функции портала по трудоустройству. Таким образом, Google пытается идти обходным путем и стать заменой другим сайтам по поиску работы", - приводит агентство выдержки из письма.

Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Согласно заявлению ЕК, американская компания использовала незаконные методы, в том числе платила крупным производителям и операторам сотовой связи, чтобы те предварительно установили поисковые приложения разработки Google на свои устройства.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением в поисковых системах. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу ее собственного сервиса Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этой площадки, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска товаров и услуг.

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