На протяжении последних нескольких лет флагманы Samsung удерживают звание смартфонов с лучшими дисплеями. И Galaxy Note 10+ не стал исключением, сообщает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Специалисты Display Mate Technologies оценили экран фаблета и признали его лучшим на рынке смартфонов, а также присвоили высший рейтинг A+.

Напомним, у смартфона 6,8-дюймовый изогнутый дисплей OLED с разрешением 3040×1440 пикселей и плотностью пикселей 498 пикселей на дюйм.

Всего специалисты выделили 13 параметров, по которым Galaxy Note 10+ показал лучший результат. В том числе это точность цветопередачи 0,4 JNCD в цветовой гамме DCI-P3, рекордная пиковая яркость 1308 кд/м², "бесконечная"контрастность, широкий цветовой охват, отличные антибликовые свойства, высокое разрешение и т. д.

Напомним, Galaxy Note 10+ с поддержкой 5G признан смартфоном с лучшими камерами. Кроме того, Galaxy Note 10+ - чемпион по скорости зарядки.

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