https://news.day.az/hitech/1148588.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Чаще всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии, Беларуси, Украины и России.
По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы со входом в социальную сеть (85%), еще 9% испытывают проблемы с загрузкой, порядка 5% не могут зайти на сайт соцсети.
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