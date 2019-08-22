Институт развития интернета выбрал компьютерные игры, преподавание которых нужно ввести в школах. С таким предложением ИРИ обратился к Минпросвещения. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает РБК.

В список вошли Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. По многим из них проводятся крупные киберспортивные чемпионаты. В перечне оказались игры разных жанров: стратегии, многопользовательские боевые онлайн-арены (MOBA), карточные игры, а также танковые и футбольные симуляторы.

Генеральный директор ИРИ Сергей Петров пояснил, что основным критерием для выбора игр стали важные навыки, которые они помогают развивать. С помощью игр из этого списка школьники смогут научиться командной работе, стратегическому и абстрактному мышлению, логике, креативности и скорости реакции.

Также при выборе игр эксперты ИРИ ориентировались на их популярность среди аудитории, поддержку игр разработчиками и наличие возрастной маркировки 14+.

14 августа ИРИ предложил организовать в российских школах факультативы по киберспорту. Авторы инициативы намерены провести пилотный эксперимент с 2020-го по 2025 год в каждом российском регионе. Методические основы занятий будут согласовывать с органами образования, школами, родителям, учителями и с Федерацией киберспорта России. Между школами и регионами будут организованы турниры по киберспорту, также пройдут всероссийские чемпионаты школьников.

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