Realme попал в топ-10 производителей смартфонов
Согласно отчету Market Monitor за 2 квартал 2019 года, Realme вошёл в топ-10 производителей смартфонов.
Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.
За год Realme превратился из небольшого суббренда OPPO в одного из самых востребованных производителей смартфонов в бюджетном и среднем сегменте. В этом месяце представители Realme сообщили, что за 14 месяцев они продали более 10 миллионов смартфонов по всему миру.
В ближайшие несколько месяцев компания планирует ускорить процесс производства в Индии и Китае и выпустить новые модели. Недавно бренд выпустил Realme 5 Pro - первый его смартфон с четырьмя камерами.
Если ничего не изменится, с таким выбором Realme вполне может конкурировать с Redmi в бюджетном и среднем сегментах.
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