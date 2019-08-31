Согласно отчету Market Monitor за 2 квартал 2019 года, Realme вошёл в топ-10 производителей смартфонов.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

За год Realme превратился из небольшого суббренда OPPO в одного из самых востребованных производителей смартфонов в бюджетном и среднем сегменте. В этом месяце представители Realme сообщили, что за 14 месяцев они продали более 10 миллионов смартфонов по всему миру.

В ближайшие несколько месяцев компания планирует ускорить процесс производства в Индии и Китае и выпустить новые модели. Недавно бренд выпустил Realme 5 Pro - первый его смартфон с четырьмя камерами.

Если ничего не изменится, с таким выбором Realme вполне может конкурировать с Redmi в бюджетном и среднем сегментах.

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