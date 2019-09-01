Как известно, Apple в вопросе ремонта своей техники полностью придерживается модели авторизованных сервисных центров, не рекомендуя пользоваться услугами сторонних мастерских. Более того, купертиновский гигант очень часто предпринимает разного рода коварства, чтобы раз и навсегда отбить у клиентов обращаться за ремонтом к сторонним мастерским. Собственно, в начале этого месяца Apple программно заблокировала батареи некоторых смартфонов iPhone, которые были заменены в сторонних сервисах. Но порой даже принципиальная Apple идет на некоторые уступки в вопросе ремонта своих устройств. Об этом сообщает ITC.ua, передает Day.Az.

Если помните, в 2017 году компания разрешила ремонтировать смартфоны с дисплеями сторонних производителей, а в начале этого года начала ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями. И вот сейчас стало известно, что Apple, которая ранее препятствовала принятию в США закона о "праве на ремонт", запускает программу по ремонту iPhone, у которых закончился гарантийный срок, в независимых сервисных центрах.

Инициатива распространяется на "самые распространенные случаи ремонта" iPhone, у которых закончился гарантийный срок. Apple предоставит крупным и небольшим независимым сервисным центрам оригинальные запчасти, инструменты, обучение, руководства и средства диагностики, как у авторизованных партнеров компании.

"Когда нужен ремонт, потребитель должен быть уверен, что его провели правильно. Мы верим, что самый безопасный и надежный ремонт это ремонт, выполненный квалифицированным специалистом с оригинальными запчастями, которые спроектированы и протестированы должным образом".Никаких вступительных взносов для участия в программе платить не нужно, просто продать заявку и получить аккредитацию. Но именно тут кроется нюанс. У независимой мастерской должен быть как минимум один специалист, который пройдет сертификацию в Apple. После этого мастерская сможет закупать запчасти и другие инструменты по ценам авторизованных партнеров Apple.

Первое время программа будет работать только в США, но со временем ее расширят на другие страны.

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