Вышедшая более четырех лет назад Windows 10 впервые сумела занять более половины рынка операционных систем. Как свидетельствуют данные Net Applications, в июле "десятка" занимала 48,86%, но месяц спустя смогла отвоевать еще 2,13%, доведя долю до 50,99%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В январе этого года Windows 10 обошла Windows 7, которая долгое время оставалась самой популярной операционкой. Сегодня "семерка", поддержка которой истекает 14 января 2020-го, занимает лишь 30,34% рынка (-1,49% за месяц).

Windows 8.1 получила 4,20%, Windows 8 - 0,63%. Вместе по состоянию на конец августа этого года они занимали 4,83%. Их пик пришелся на май 2015-го: тогда они имели суммарную долю в 16,45%. Положение Windows Vista не изменилось - 0,15%, а Windows XP потеряла 0,11% - до 1,57%.

В целом за август общая доля ОС Windows снизилась на 0,56% (87,89%). Все версии macOS набрали 0,70% (9,68%), а Linux потеряли 0,38% (1,72%).

Windows 10 дебютировала в мае 2015 года. В Microsoft утверждали, что уже через два года "десятка" будет установлена на более чем миллиарде устройств, но впоследствии признали этот план невыполнимым.

В первые месяцы доля Windows 10 действительно увеличивалась очень быстро: спустя 10 недель после релиза ОС была установлена на 110 миллионах устройств, после 14 месяцев - на 400 миллионах. Однако по окончании периода бесплатного обновления в июле 2016-го рост операционки сильно замедлился. Так, к весне 2019-го "десятку" использовали 800 миллионов устройств.

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