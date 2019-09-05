Компания Facebook включила пользователям из США новый сервис знакомств. Facebook Dating функционирует на отдельной вкладке внутри основного приложения для Android и iOS и доступен людям старше 18 лет. Об этом пишет TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пользователи Dating смогут создать отдельный профиль для знакомств, не связанный с главным (из него будут взяты только имя и возраст). При регистрации можно указать свое местоположение, краткую биографию, круг интересов и предпочитаемую гендерную группу.

Потенциальных партнеров Dating подбирает с учетом совпадающих интересов и ответов в анкете. Область поиска - в радиусе 100 км от местоположения участника. Если пользователь даст разрешение, дейтинг-сервис может сводить людей, которые ходили в одну школу, имеют взаимных друзей, состоят в одной группе или собираются посетить одно мероприятие. Когда один пользователь сервиса "лайкнет" профиль другого, им разрешат связаться друг с другом.

С запуском Dating в США у пользователей появилась возможность прикреплять к своей анкете посты из Instagram (сам профиль при этом остается скрытым), а также добавлять подписчиков в список Secret Crush ("Тайная влюбленность"). Во избежание злоупотреблений в него можно занести до 9 тайных воздыхателей. Если объект привязанности тоже добавит пользователя в этот список, оба получат уведомление о взаимности.

Анкета Dating не видна друзьям по Facebook и друзьям друзей, и не отображается в "Хронике". Если пользователь не регистрировался в Dating, найти его там будет нельзя. А чтобы обезопасить себя еще больше, можно запретить определенным пользователям просматривать свой профиль в Dating или скрыть себя от людей с общими друзьями.

Помимо США, ранее Facebook Dating был запущен в Аргентине, Боливии, Бразилии, Канаде, Чили, Колумбии, Эквадоре, Гайане, Лаосе, Малайзии, Мексике, Парагвае, Перу, Филиппинах, Сингапуре, Суринаме, Таиланде, Уругвае и Вьетнаме. В странах Европы дейтинг-сервис включат к началу 2020 года.

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