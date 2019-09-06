В Берлине представлена переизданная раскладушка Nokia 2720, ставшая легендарной десятилетие назад. Новинку представила компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia.

На мероприятии показали пять новинок: три кнопочных телефона и два смартфона с сенсорным экраном, передает Day.Az со ссылкой на a42.ru.

Бюджетные новинки Nokia 7.2 и Nokia 6.2 выглядят одинаково, однако имеют ряд отличающихся характеристик: они оснащены 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и тройной камерой, в случае 7.2 - с технологией Quad Pixel и оптикой Zeiss.

Nokia 7.2 представлен в вариантах на четыре и шесть гигабайт оперативной памяти, при этом объем встроенной памяти составляет 64 гигабайта в обеих модификациях.

Ещё одной новинкой стал бронированный кнопочный телефон Nokia 800 Tough с защитой от проникновения воды и пыли. Он поддерживает WhatsApp, Facebook и другие приложения.

Четвертым продуктом от HMD Global стала раскладушка Nokia 2720 Flip. На этот телефон также можно установить различные мессенджеры и приложения. Nokia 2720 Flip оснащён экстренной кнопкой на случай непредвиденных обстоятельств.

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