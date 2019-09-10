Китайский телекоммуникационный гигант Huawei отозвал поданный в июне этого года иск против министерства финансов США после того, как власти подтвердили его правоту и вернули конфискованное два года назад оборудование. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Техника после испытаний в Калифорнии направлялась в Китай через Аляску. США посчитали, что она подпадает под действие закона о контроле над экспортно-импортными операциями.

Ранее в августе, спустя два месяца после подачи иска китайской компанией, американские власти признали, что на задержанное оборудование не нужна была экспортная лицензия. В Huawei отметили, что, несмотря на возврат техники, США отказались объяснить, по какой причине задерживали ее на два года.

В мае США внесли Huawei в черный список. Вашингтон заподозрил компанию в воровстве технологий, работе на китайские власти и шпионаже. Наложенные санкции закрывают для производителя доступ к американским компонентам и технологиям. Тем не менее компании уже дважды предоставляли отсрочку. В США объясняют такую ситуацию заботой о собственных компаниях, которым нужно время, чтобы отказаться от использования оборудования Huawei.

Китайская корпорация, в свою очередь, обвинила власти США в кибератаках на свою внутреннюю сеть, угрозах и запугивании бывших и нынешних сотрудников Huawei, которые иногда завершаются арестами, давлении на коммерческих партнеров, а также других помехах, мешающих нормальной деловой активности. Речь идет о задержках в выдаче виз и медленном оформлении грузов.

Тем не менее в компании утверждают, что полностью готовы к работе в условиях санкционного давления США, а влияние ограничительных мер оказалось меньшим, чем ожидалось.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!