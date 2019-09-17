Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:37 по времени Восточного побережья США [04:37 по бакинскому времени]", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Также сообщается о сбоях в работе Google на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию.

По данным Downdetector, у 79% пользователей Google возникают проблемы с поиском, еще 20% сообщают о трудностях при попытке входа в свои аккаунты.

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