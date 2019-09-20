Компания Google осуществила крупнейшее в своей истории вложение по приобретению возобновляемой энергии для своих глобальных операций. Об этом глава Google Сундар Пичаи сообщил в пятницу в Хельсинки на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 2017 года мы достигли того, что 100% наших глобальных операций осуществляются за счет возобновляемой энергии. На этой неделе мы сделали самую большую покупку возобновляемой энергии в нашей истории, почти половина которой будет производиться в Европе через запуск 10 новых энергетических проектов. Следствием заключенных соглашений станут инвестиции в размере свыше миллиарда евро в новую энергетическую инфраструктуру в ЕС ", - сказал Пичаи.

По его словам, речь идет об одном проекте в Бельгии, пяти - в Дании, двух - в Швеции и еще двух - в Финляндии. "Здесь, в Финляндии, это два проекта в сфере ветряной энергетики, они дадут энергию в объеме 255 МВт. Это более чем вдвое увеличит объем используемой нами возобновляемой энергии в этой стране", - отметил он.

Ранее глава Google написал в своем блоге, что всего компания заключит 18 новых соглашений по всему миру, речь идет об объеме возобновляемой ветряной и солнечной энергии в размере 1,6 тыс. МВт.

Пичаи сообщил также, что в следующие два года компания инвестирует €3 млрд в расширение своих дата-центров в Европе. Это, по его словам, повысит инвестиции компании в европейскую интернет-инфраструктуру до €15 млрд с 2007 года.

При этом Google направит €600 млн в 2020 на расширение дата-центра в Хамине. Общие инвестиции в него составят, таким образом, €2 млрд с 2009 года, что принесет региону 4,3 тыс. рабочих мест в год.

Как было объявлено в пятницу в пресс-релизе датского отделения Google, компания инвестирует средства в строительство парков солнечных панелей в пяти датских городах. Солнечную энергию получат муниципалитеты Морсё, Гимминг, Норддюрс, Рёдбю Фьорд и Нествед. В первых трех энергоустановки вступят в строй уже в 2020 году, а в двух последних - несколько позднее.

"Деятельность такой компании, как Google, требует много энергии, поскольку мы должны поддерживать работу интернета 24 часа в сутки. Но при этом мы чувствуем огромную ответственность за то, чтобы это происходило наиболее устойчивым способом", - отмечает директор датского отделения компании Малу Омунд, слова которого приводятся в сообщении.

В ноябре 2018 года Google объявила об инвестировании 4,5 млрд крон ($690 млн) в создание центра обработки данных в Фредерисии, который должен вступить в действие в конце 2020 года. Если все произойдет в соответствии с изначальными планами, энергоснабжение нового центра будет осуществляться за счет датской возобновляемой энергии.

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